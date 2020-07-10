Live Sport on TV this weekend

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Live Sport on TV - Your guide to what is on and where

Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week

FRIDAY, JULY 10

RUGBY
REBELS V REDS
SKY SPORTS, 10AM

CRICKET
ENGLAND V WEST INDIES
SKY SPORTS, 10.30AM

GOLF
CHARITY OPEN
SKY SPORTS, 12.30PM

HORSE RACING
CURRAGH & KILBEGGAN
RTE 2, 7PM

SOCCER
REAL MADRID V ALAVES
LE LIGA TV, 8.30PM

SATURDAY, JULY 10

RUGBY
CRUSADERS V BLUES
SKY SPORTS, 7.30AM

SOCCER
NORWICH V WEST HAM
BT SPORT, 12 NOON

GOLF
CHARITY OPEN
SKY SPORTS, 12.45PM

SOCCER
LIVERPOOL V BURNLEY
BT SPORT 1, 2.30PM

RACING
LEOPARDSTOWN
RTE 2, 5PM

SUNDAY, JULY 13

RUGBY
HURRICANES V HIGHLANDERS
SKY SPORTS, 4AM

SOCCER
WOLVES V EVERTON
SKY SPORTS, 11.30AM

GOLF
CHARITY OPEN, 12.45PM

SOCCER
ASTON VILLA V CRYSTAL PALACE; SPURS V ARSENAL,
SKY SPORTS 2PM

CRICKET
ENGLAND V WEST INDIES,
SKY SPORTS, 11.30AM