Live Sport on TV this weekend
Live Sport on TV - Your one stop shop for TV Sport this week
FRIDAY, JULY 10
RUGBY
REBELS V REDS
SKY SPORTS, 10AM
CRICKET
ENGLAND V WEST INDIES
SKY SPORTS, 10.30AM
GOLF
CHARITY OPEN
SKY SPORTS, 12.30PM
HORSE RACING
CURRAGH & KILBEGGAN
RTE 2, 7PM
SOCCER
REAL MADRID V ALAVES
LE LIGA TV, 8.30PM
SATURDAY, JULY 10
RUGBY
CRUSADERS V BLUES
SKY SPORTS, 7.30AM
SOCCER
NORWICH V WEST HAM
BT SPORT, 12 NOON
GOLF
CHARITY OPEN
SKY SPORTS, 12.45PM
SOCCER
LIVERPOOL V BURNLEY
BT SPORT 1, 2.30PM
RACING
LEOPARDSTOWN
RTE 2, 5PM
SUNDAY, JULY 13
RUGBY
HURRICANES V HIGHLANDERS
SKY SPORTS, 4AM
SOCCER
WOLVES V EVERTON
SKY SPORTS, 11.30AM
GOLF
CHARITY OPEN, 12.45PM
SOCCER
ASTON VILLA V CRYSTAL PALACE; SPURS V ARSENAL,
SKY SPORTS 2PM
CRICKET
ENGLAND V WEST INDIES,
SKY SPORTS, 11.30AM
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